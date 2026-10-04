Domenica di fuoco: grosso incendio a Pabillonis, fiamme anche a Torre dei CorsariTre elicotteri e due Canadair per affrontare un vasto rogo nelle campagne del Medio Campidano
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Prima domenica d’ottobre difficile sul fronte della lotta agli incendi in Sardegna. Nel pomeriggio sono divampati diversi roghi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei: elicotteri, ma anche due Canadair.
Due aerei della flotta nazionale sono intervenuti, su richiesta del responsabile delle operazioni di spegnimento della Forestale, su un rogo di vaste proporzioni divampato nelle campagne di Pabillonis verso Guspini, in località C. Espis. Sul posto anche due elicotteri della flotta regionale e uno dell’Esercito.
Allerta anche Torre dei Corsari, dove le fiamme sospinte dal forte vento di scirocco sono partite a ridosso della costa.
E mobilitazione anche a Calasetta, dove l’incendio di ieri ha fatto registrare una ripartenza.
(Unioneonline/E.Fr.)