Prima domenica d’ottobre difficile sul fronte della lotta agli incendi in Sardegna. Nel pomeriggio sono divampati diversi roghi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei: elicotteri, ma anche due Canadair. 

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Due aerei della flotta nazionale sono intervenuti,  su richiesta del responsabile delle operazioni di spegnimento della Forestale, su un rogo di vaste proporzioni  divampato nelle campagne di Pabillonis verso Guspini, in località C. Espis. Sul posto anche due elicotteri della flotta regionale e uno dell’Esercito. 

L'incendio a Torre dei Corsari
L'incendio a Torre dei Corsari
L'incendio a Torre dei Corsari

Allerta anche Torre dei Corsari, dove le fiamme sospinte dal forte vento di scirocco sono partite a ridosso della costa.

L'intervento del Canadair a Calasetta (Foto: Fabio Murru)
L'intervento del Canadair a Calasetta (Foto: Fabio Murru)
L'intervento del Canadair a Calasetta (Foto: Fabio Murru)

E mobilitazione anche a Calasetta, dove l’incendio di ieri ha fatto registrare una ripartenza. 

(Unioneonline/E.Fr.)

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