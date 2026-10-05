Una sola partita nella prima giornata della serie A1 maschile, l’ha vinta il Norbello che ha battuto 3-0 il Muravera. Una squadra praticamente al completo, il Norbello, l’altra, il Muravera, con tre italiane, la ventenne Criscione e le diciottenni Seu e MInurri.

Quest’ultima, numero 15 d’Italia, ha inizialmente messo in apprensione la polacca Krzysiek vincendo il primo set, poi gli equilibri si sono ristabiliti. Nella seconda partita la russa Kolish ha faticato nel primo set poi Francesca Seu, numero 19 nel ranking italiano, si è arresa. Nell’ultima partita ha esordito la nuova arrivata in casa Norbello, la diciottenne Irene Moretti che battuto in quattro set Nicoletta Criscione.

Marcozzi-Castelgoffredo sarà recuperata il 20 ottobre, TT Sassari-Sud Tirol è stata rinviata al 3 novembre. Il Quattro Mori ha osservato il turno di riposo.

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