l’incidente
05 ottobre 2026 alle 09:55
Auto contro camion sulla 195 a Cagliari, all’inizio del tratto a quattro corsie: traffico in tiltSecondo le prime informazioni non ci sono feriti, ma ci sono forti ripercussioni sulla viabilità, anche per via dei lavori in corso
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Un incidente che ha coinvolto un camion e un’auto si è verificato intorno alle 9 di questa mattina nel primo tratto della strada statale 195, all'inizio delle quattro corsie di Cagliari per chi arriva da Pula.
Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti. Lo scontro ha però provocato rallentamenti alla circolazione lungo tutto il tratto. A complicare ulteriormente il traffico contribuiscono anche i lavori in corso sulla strada.
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