Si chiude con un solido decimo posto il campionato della Dorgalese. Trentanove punti, dodici vittorie, tre pareggi e quindici sconfitte lo score finale dei rossoblù che conquistano la salvezza e giocheranno anche l’anno prossimo in Prima Categoria. Una stagione sicuramente di crescita per la squadra di Tendas che si è sempre mantenuta a centroclassifica senza mai vedere da vicino la zona retrocessione. Un andamento equilibrato tra casa e trasferta ha sicuramente fatto la differenza: 21 punti conquistati tra le mura amiche, e 18 fuori dal Campo Sportivo Osolai.

Proprio il tecnico Giuseppe Tendas traccia un bilancio sulla stagione della sua squadra: «La stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Le cause sono molteplici: a cominciare da una rosa che, a campionato in corso, si è indebolita perdendo alcuni pezzi che lo scorso anno sono stati protagonisti di un buon campionato. Non siamo riusciti a rimpiazzare questi elementi per varie difficoltà sul mercato, e si è scelto quindi di andare avanti con le nostre forze. Possiamo dire di aver avuto anche un po’ di sfortuna con quattro o cinque partite compromesse negli ultimi minuti, e anche qualche infortunio di troppo nel rush finale del campionato. Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Nonostante tutto si può parlare di una stagione positiva che fa parte di un percorso di crescita condiviso con la società. Siamo già a lavoro con la dirigenza, con la consapevolezza che la stagione prossima sarà ancora più difficile di quella appena finita. Ci terrei comunque a ringraziare la società per la fiducia concessa e perché sempre presente ad accogliere e soddisfare ogni nostra richiesta per aiutarci a svolgere nel modo migliore il nostro lavoro e grazie anche ai ragazzi e allo staff, che hanno messo grande impegno alla causa. Un grazie anche ai tifosi sempre presenti e anche molto esigenti sia in casa che in trasferta ai quali è sempre giusto garantire e dimostrare grande impegno per cercare di riportare quanto prima la Dorgalese dove merita».

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