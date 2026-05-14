Prima categoria, ecco le date dei playoff e dei playout decise dal Comitato della FigcDomenica 17 maggio per i playoff verrà giocata Fonni-Lanteri Sassari alle 17
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Il Comitato regionale della Figc ha reso noto la data dei playoff e playout della Prima categoria. Mercoledì 20 maggio l'Antiochense, seconda classificata girone “B”, affronterà alle 18 sul campo neutro di Giba la perdente dello spareggio Accademia Sulcitana-Gioventù Sarroch in programma sabato 16 maggio.
Domenica 17 maggio per i playoff verrà giocata Fonni-Lanteri Sassari alle 17. La gara di ritorno è programmata per il 24 maggio alle 16 al Campo comunale “Vergine Pompei” di Sassari. In caso di parità di risultati e di reti segnate nel computo totale dei due incontri (non sono previsti tempi supplementari), si eseguiranno direttamente i calci di rigore.
Queste le gare dei playout: domenica 17 maggio si giocheranno alle 16 Bariese-Sestu a Barisardo, Santa-Giusta-Libertas Barumini, Silanus-Siniscola e Malaspina-Sennori a Osilo. Le partite di ritorno sono in programma per il 24 maggio.