Messa in archivio una stagione complicata, culminata con l’amara retrocessione in Promozione, la Ferrini Cagliari ha deciso di ripartire nel segno della continuità. La società ha infatti confermato alla guida tecnica della prima squadra Nicola Manunza, ponendo così una base solida in vista di quella che dovrà essere la stagione del riscatto.

La fiducia della dirigenza nei confronti dell’allenatore cagliaritano non è mai mancata: «Manunza ha sempre dimostrato un forte senso di appartenenza alla Ferrini e tra le parti c’è sempre stato un ottimo rapporto. Siamo felicissimi e molto soddisfatti della sua conferma», ha sottolineato Pietro Caddeo, responsabile della sezione calcio della Ferrini.

L’obiettivo è quello di recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Promozione e riportare la società nel massimo campionato regionale, puntando sulla conferma di buona parte del gruppo della scorsa stagione e sull’inserimento di numerosi giovani provenienti dalle giovanili, da sempre uno dei punti di forza della società cagliaritana.

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