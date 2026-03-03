La Sardegna è stata la protagonista assoluta ai campionati italiani Under 19 e Under 21. E il Muravera ha monopolizzato la scena con cinque titoli, sei medaglie d’argento e quattro di bronzo. Risultati che sono valsi il primo posto nel medagliere e nella classifica per società, dove la seconda, il Verzuolo ha ottenuto meno di un terzo dei punti rispetto alla società del Sarrabus, partita con dodici atleti, tutti sul podio. Ma non c’è stato solo il Muravera, anche il Quattro Mori ha vinto un titolo, più tre argenti e un bronzo. Complessivamente, la Sardegna ha vinto sei titoli su quattordici assegnati, e in una sola circostanza nessun atleta delle società sarde è salito sul podio, nel singolare maschile Under 21.

I più medagliati sono stati Jacopo Cipriano, Francesca Seu, Sofia Minurri tutti del Muravera, e Miriam Carnovale del Quattro Mori, quattro volte sul podio.

Sin dalla prima giornata, venerdì scorso, il Muravera ha messo in chiaro le intenzioni, vincendo tre titoli a squadre, Under 19 femminile con Seu e Minurri, Under 19 maschile con Cipriano, Famà, Cuboni e Bianchi, Under 21 maschile con Giordano, Trevisan e Costa. Terza l’Under 21 femminile di Sanchi, Criscione e Tirrito, dietro il Quattro Mori, secondo con Carnovale e Cerritelli. Le atlete della società cagliaritana hanno poi vinto il doppio Under 21 battendo in finale Criscione e Tirrito (Muravera). Da incorniciare il podio del doppio misto Under 19, vinto da Cipriani e Seu (Muravera) davanti ai compagni di squadra Bianchi e Sanchi, secondi. Al terzo posto ancora Muravera con Minurri in coppia con Simon del Norbello, bronzo anche nel singolare maschile Under 19. Nei tornei di doppio, argento per Vallino Costassa (Marcozzi) e Cappuccio (Nulvi) nell’Under 21. Per Costantino Cappuccio altro bronzo per Nulvi nel torneo a squadre con Pagano e Cuoluvaris. Vallino Costassa e Carnovale ripetono l’argento nel doppio misto davanti Giordano e Criscione. Altre medaglie d’argento per Cipriano e Bianchi nel doppio maschile Under 19, e per Seu e Minurri nel doppio femminile Under 19.

Anche nei tornei del singolare c’è stato un en plein del Muravera, nell’Under 19 femminile. Ha vinto Candela Sanchi battendo in finale Francesca Seu, bronzo per Sofia Minurri. Doppio podio per il Quattro Mori nel singolare femminile Under 21, ancora in evidenza Carnovale, battuta in finale da Arlia, e Cerritelli, terza.

© Riproduzione riservata