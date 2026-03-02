La Serie D si concede domenica prossima un turno di riposo: il campionato riprenderà il 15 marzo con le sarde impegnate in gare importantissime per la classifica.

Il Budoni ospiterà il Monrespaccato con l'obbligo dfi tornare al successo pieno per uscire dai playout. L'Olbia affronterà invece la trasferta sul difficile campo dell'Ischia. Terzultima in classifica, la squadra gallurese non ha alternative: deve vincere non solo per allontanarsi dal penultimo posto, ma anche per poter sperare nel difficilissimo compito di salvarsi senza passare attraverso i playout. Una impresa difficile per i bianchi che per centrare questo obiettivo, dovrebbero vincere tante delle otto gare di campionato ancora in programma. La Cos ospiterà l'Albalonga , terza in classifica, sperando di recuperare qualcuno dei suoi 12 giocatori fermi da tempo per infortuni.Il Monastir sarà invece ospite del Flaminia mentre il Latte Dolce attende la visita della Scafatese, capolista e unica imbattuta del girone.

© Riproduzione riservata