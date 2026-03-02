Nell’ottava giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket, il CUS Cagliari ritorna alla vittoria dopo la sconfitta subita il turno scorso.

La giornata. Gli universitari superano la Santa Croce Olbia per 86-58. Il quintetto allenato da Marco Benucci allunga con decisione già nel corso del primo quarto, toccando il +19 al 10’ (25-6). Divario immutato all’intervallo (42-23 al 20’), prima del nuovo break nel corso della terza frazione (65-31 al 30’). Ultimi 10’ di “garbage time”, fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Careddu, della Santa Croce, con 17 punti. Il CUS Cagliari riporta nuovamente a 6 punti il vantaggio sulla seconda, approfittando della sconfitta del CMB Porto Torres, per 89-81, sul campo dell’Assemini. La prima parte di gara è di marca ospite, tradotto nel +7 del 20’ (42-49). Nella ripresa la rimonta e il sorpasso dei padroni di casa. Al 30’ la situazione è sul 62-60, margine che va ad aumentare nel corso dell’ultimo quarto. Al CMB non bastano i 26 punti di Sahud, miglior realizzatore, per portare a casa il successo. Per Assemini arriva la decima vittoria stagionale. Riduce lo svantaggio dalla seconda posizione Elmas, che supera Sinnai per 74-63. La compagine allenata da Giancarlo Bogo guida il match nel corso di tutti i 40’ di gioco, raggiungendo il massimo vantaggio alla fine del terzo quarto (64-46 al 30’). Negli ultimi 10’ i sinnaesi cercano di accorciare il divario (trascinati da un Oliva autore di 19 punti) ma si fermano al -11 del 40’. L’Astro vince con buon margine in casa dell’Atletico Cagliari (61-87) e consolida il quarto posto. Dopo metà gara equilibrata (42-43 al 20’), gli ospiti effettuano il break nel corso del terzo quarto (48-72 al 30’), consolidando poi il vantaggio nel finale. Nelle fila dell’Astro, da segnalare i 30 punti firmati da Salis.

Le altre. Oltre all’Assemini, irrompe in zona playoff anche il San Sperate, vittorioso sul parquet della SAP Alghero per 65-70. Partono meglio i catalani che vanno sul +8 al 10’ (16-8) e chiudono avanti anche all’intervallo (34-31 al 20’). Nella ripresa è la formazione ospite a controllare il ritmo: prima arriva il sorpasso a fine terzo quarto (50-51 al 30’) poi chiudono sul +5 al 40’. Tra gli algheresi spiccano i 32 punti di Efevberha. Vittoria in trasferta anche per il CUS Sassari, contro il Genneruxi, per 61-67. CUS avanti nel corso di tutta la partita, arrivando anche al +17 di fine terzo quarto (38-55 al 30’). Nell’ultima frazione i cagliaritani cercano di recuperare e ritornano fino al -6 del 40’. Universitari trascinati al successo dai 25 punti di Lizzari. Chiude, infine, la vittoria della Ferrini Quartu, contro il Mogoro, per 102-78. Per i quartesi è la sesta vittoria stagionale.

