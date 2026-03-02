Divisione Regionale 1, ritorna alla vittoria la capolista CUS CagliariI risultati dell’ottava giornata di ritorno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nell’ottava giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket, il CUS Cagliari ritorna alla vittoria dopo la sconfitta subita il turno scorso.
La giornata. Gli universitari superano la Santa Croce Olbia per 86-58. Il quintetto allenato da Marco Benucci allunga con decisione già nel corso del primo quarto, toccando il +19 al 10’ (25-6). Divario immutato all’intervallo (42-23 al 20’), prima del nuovo break nel corso della terza frazione (65-31 al 30’). Ultimi 10’ di “garbage time”, fino alla sirena finale. Top scorer della gara è Careddu, della Santa Croce, con 17 punti. Il CUS Cagliari riporta nuovamente a 6 punti il vantaggio sulla seconda, approfittando della sconfitta del CMB Porto Torres, per 89-81, sul campo dell’Assemini. La prima parte di gara è di marca ospite, tradotto nel +7 del 20’ (42-49). Nella ripresa la rimonta e il sorpasso dei padroni di casa. Al 30’ la situazione è sul 62-60, margine che va ad aumentare nel corso dell’ultimo quarto. Al CMB non bastano i 26 punti di Sahud, miglior realizzatore, per portare a casa il successo. Per Assemini arriva la decima vittoria stagionale. Riduce lo svantaggio dalla seconda posizione Elmas, che supera Sinnai per 74-63. La compagine allenata da Giancarlo Bogo guida il match nel corso di tutti i 40’ di gioco, raggiungendo il massimo vantaggio alla fine del terzo quarto (64-46 al 30’). Negli ultimi 10’ i sinnaesi cercano di accorciare il divario (trascinati da un Oliva autore di 19 punti) ma si fermano al -11 del 40’. L’Astro vince con buon margine in casa dell’Atletico Cagliari (61-87) e consolida il quarto posto. Dopo metà gara equilibrata (42-43 al 20’), gli ospiti effettuano il break nel corso del terzo quarto (48-72 al 30’), consolidando poi il vantaggio nel finale. Nelle fila dell’Astro, da segnalare i 30 punti firmati da Salis.
Le altre. Oltre all’Assemini, irrompe in zona playoff anche il San Sperate, vittorioso sul parquet della SAP Alghero per 65-70. Partono meglio i catalani che vanno sul +8 al 10’ (16-8) e chiudono avanti anche all’intervallo (34-31 al 20’). Nella ripresa è la formazione ospite a controllare il ritmo: prima arriva il sorpasso a fine terzo quarto (50-51 al 30’) poi chiudono sul +5 al 40’. Tra gli algheresi spiccano i 32 punti di Efevberha. Vittoria in trasferta anche per il CUS Sassari, contro il Genneruxi, per 61-67. CUS avanti nel corso di tutta la partita, arrivando anche al +17 di fine terzo quarto (38-55 al 30’). Nell’ultima frazione i cagliaritani cercano di recuperare e ritornano fino al -6 del 40’. Universitari trascinati al successo dai 25 punti di Lizzari. Chiude, infine, la vittoria della Ferrini Quartu, contro il Mogoro, per 102-78. Per i quartesi è la sesta vittoria stagionale.