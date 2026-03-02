Promozione, l'Arzachena impatta a Luogosanto sull'1-1 ma la salvezza matematica è a un passoSabato sfida contro la vice capolista Bonorva, fermata ieri sul 2-2 dal Campanedda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
All’Arzachena non basta il gol di Babou per espugnare Luogosanto, ma l’1-1 nel derby di Gallura allunga comunque la serie positiva, arrivata a dieci risultati utili.
La sfida dello stadio comunale Luigi Lacu, valida per la 9ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, termina in parità, fruttando alle due formazioni un punto buono per consolidare le rispettive posizioni nella parte medio alta della classifica del girone B. La squadra di Mauro Ottaviani, che all’andata incassò un pesante 1-7 al Biagio Pirina, stavolta non sbaglia l’approccio, mantenendo il pallino del gioco per lunghi tratti della partita e passando in vantaggio al 15’ della ripresa grazie alla rete di Babou.
Nel finale Occhioni ristabilisce l’equilibrio con un gol siglato nel secondo minuto di recupero, e all’Arzachena non resta che prenderne atto, godersi il punto che vale quota 41 in classifica (che se non vale la salvezza matematica poco ci manca) e pensare all’impegno casalingo di sabato contro la vice capolista Bonorva, fermata ieri sul 2-2 dal Campanedda.