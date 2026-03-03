Sulla carta è l'avversaria ideale per conquistare la vittoria al "Vanni Sanna" che manca da settembre. Mercoledì alle 20.30 arriva il Guidonia Montecelio che non vince da 12 giornate, dove ha raccolto solo 8 pareggi ed è scivolato vicino ai playout nonostante il buon avvio. La Torres oltretutto deve rialzare la testa dopo la brutta prova con sconfitta di Forlì.

Il rientro dalla squalifica di Sala è garanzia di dinamismo, soprattutto sulla corsia destra. Da capire se almeno uno dei due esterni Zecca e Zambataro riuscirà a recuperare dagli acciacchi. A prescindere dall'undici scelto dal tecnico Greco i tifosi si attendono una reazione sul piano agonistico, anche perché sono rimaste solo nove partite per provare ad uscire dalla zona playout.

All'andata la gara è finita 0-0. In quell'occasione il tecnico Pazienza schierò la Torres con la difesa a quattro anziché a tre, alla ricerca di un'inversione di tendenza che invece non ci fu.

