Il mondo hockeistico sardo ha ricordato, nello scorso weekend, Kikko Ruffi, dirigente dell’Amsicora, Cus Cagliari e Ferrini, mancato la notte di Natale del 2024. La Ferrini ha organizzato un memorial a lui dedicato, disputato al “Maxia”, presente la famiglia dell’indimenticata figura di primo piano dello sport isolano.

Vi hanno preso parte quattro squadre maschili (Amsicora, Cus Cagliari, Ferrini e Juvenilia Uras) e tre femminili (Amsicora, Cus Cagliari e Ferrini). Tornei che precedono l’avvio dei campionati, sabato prossimo la Élite maschile, il 22 marzo la Élite femminile, dopo il rientro della nazionale dall’India, dove disputerà la World Cup, torneo di qualificazione ai mondiali. Una settimana prima via ai tornei della serie A1.

L’Amsicora ha vinto entrambi i tornei. Sabato le prime partite del Memorial maschile con le vittorie dell’Amsicora sul Cus Cagliari, 6-0, e della Ferrini sulla Juvenilia, 7-6 dopo gli shoot out. Domenica la prima partita del torneo femminile, dove la Ferrini ha battuto il Cus Cagliari 3-0, successivamente l’Amsicora ha battuto il Cus 3-1 e nella partita decisiva la Ferrini per 5-0. Nella finale maschile l’Amsicora ha battuto 4-1 la Ferrini aggiudicandosi il trofeo.

Durante la premiazione il presidente della Ferrini Roberto Maxia ha ricordato Ruffi, evidenziando le qualità umane e i trascorsi nel mondo dell’hockey su prato.

