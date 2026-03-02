Accademia Sulcitana, Masainas, Macomer e Mone Alma restano al comando dei quattro gironi della Prima categoria.

Nel girone A la capolista Accademia Sulcitana ha espugnato ieri il campo della Bariese per 2-3, conservando un punto di vantaggio su Sarroch, due sul Decimo 07. In coda il Quartu 2000 con appena sei punti in classifica dopo 21 gare, ha più di un piede in Seconda categoria.

Nel girone B il Masainas ha pareggiato (0-0) a Santa Giusta , ma le inseguitrici, Isili e Arbus, restano lontane, sei punti sotto.

Nel girone C, è il Macomer a dettare legge: infligge un secco 3-0 alla Dorgalese e mantiene punti di vantaggio sul Fonni. Nel gruppo D, pareggia il Monte Alma sul campo dello FCAlghero (0-0), ma conserva un bel bottino di vantaggio (8 punti) sul Lanteri, secondo in classifica.

