Con l’ultimo recupero dello scorso weekend, si è chiusa la regular season del torneo di Serie B Femminile. Nella sfida, la Mercede Alghero ha battuto Su Planu per 80-49.

La gara. Le algheresi prendono subito il largo, chiudendo i primi 10’ sul +17 (23-6). Nella seconda frazione la situazione cambia di poco e divario che all’intervallo è sul 44-23. Al rientro dagli spogliatoi il margine sembra stabilizzarsi (60-36 al 30’), fino al +31 finale. Tra le selargine è da segnalare la prestazione di Podda, miglior realizzatrice della serata con 19 punti. Per la Mercede è la 15sima vittoria stagionale (unica sconfitta contro il San Salvatore Selargius).

La classifica. Dopo la prima fase del torneo ecco la graduatoria finale: Mercede Alghero 30 punti; Astro “Allianz Ambrosini e Murru” 26; Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius 24; Fenix Sassari e Su Planu 14; Il Gabbiano 8; Elmas 4; Pallacanestro Nuoro 0.

Fase a “Orologio”. Dal prossimo fine settimana, fino ad inizio maggio, il via alla fase a “orologio”. Un girone in cui le 9 squadre si sfideranno nuovamente con partite di sola andata. Ecco il quadro della prima giornata: Mercede Alghero-San Salvatore; Fenix Sassari-Pallacanestro Nuoro; Astro Allianz Ambrosini e Murru-Antonianum; Basket Su Planu-Elmas.

