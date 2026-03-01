Rugby Serie A, Amatori Alghero beffata allo scadereLa capolista Parma vince 38-37 con una meta trasformata all'80'
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Amatori Alghero beffata allo scadere.
Nella tredicesima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A, la capolista Parma ha sbancato il Maria Pia per 38-37 con una meta trasformata all'80'.
Cinque i punti per gli ospiti, mentre i padroni di casa ne incassano due.
Amatori Alghero-Parma 37-38.
Amatori Alghero: Steenkamp, Delrio, (61' Mazzone), Serra, Russo, Armani, Anversa, Tancredi, Canulli, Lenoci, Shelqueti, D’Ambola (61' Wright), Cincotto, Muciaccia (45' Kone), Garziera, Ruijgrok. A diposizione Marchetto, Marcellan, May, Pedroni, Navarro. Coach Marco Anversa.
Parma: Pagliarini, Abdelaziz, Bianconcini, Bordini, Sorio, Paternieri, Bosi, Manni (65' Alcantara), Adorni, Pop, Sharku (72' Balestrieri), Caselli (47' Mordacci), Kakaliashvili (41' Connolly), Gosa, Cali. A disposizione Nisica, D’Amico, Morelli, Colla. Coach Filippo Frati.
Arbitro: Paolo Acciari di Perugia.
Punti: 5' meta trasforma Paternieri; 9' m. Tancredi, tr. Anversa; 22' calcio piazzato Steenkamp; 34' m. Gosa, tr. Paternieri; 37' cp Steenkamp; 40' cp Paternieri; 42' m. May, tr. Steenkamp; 52' m. Connoly, tr. Paternieri; 56' cp Steenkamp; 59' meta tecnica Parma: 67' m. Lenoci, tr. Steenkamp; 36° meta tecnica Alghero; 80' m. Alcantara, tr. Paternieri.