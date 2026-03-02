Nel campionato di Eccellenza le uniche a poter gioire sono quelle squadre che occupano la zona play off: Ilvamaddalena e Tempio. Nel derby del centro classifica, invece, Calangianus e Buddusò si sono accontentate di un punto a testa. Mentre crea un pò di preoccupazione la seconda sconfitta di fila del Santa Teresa, sempre più invischiato nei play out.

Dicevamo delle due di testa, che mantengono invariata la distanza dalle inseguitrici. L'Ilvamaddalena vince a Tortolì tenendo fede al detto: “Chi ben comincia è a metà dell'opera”. Dopo appena 6’, infatti, i ragazzi di mister Favarin si sono portati avanti di 2 reti, grazie alla doppietta di Kaio Piassi. A metà ripresa, è Mondino a siglare il tris.

Anche il Tempio non ha tradito i pronostici della vigilia, passando in vantaggio con uno schema che, ultimamente, sta dando tante soddisfazioni. Cross dalle fasce e Lemiechevsky che, in un invidiabile stato di forma, deposita la palla in fondo alla rete. Il raddoppio arriva nella ripresa, frutto di un’azione manovrata, con lo sgusciante Zirolia a siglare il gol decisivo.

Passando all'unico derby di giornata, quello tra Buddusò e Calangianus, a mordersi le mani sono gli ospiti, complice un rigore fallito da Perez che avrebbe permesso di allungare sulla zona play out.

