Questa volta non ha sbagliato nessuno: le prime quattro squadre del campionato di Eccellenza hanno tutte vinto con la classifica rimasta quindi invariata: l'Ossese prima con due punti di vantaggio sull'Ilva e Nuorese e cinque sul Tempio. Come a dire che le grandi stanno iniziando ad affrontare la fase discendente del torneo in grande condizione e soprattutto a giocarsi tutti per salire in Serie D.

Ilva, Nuorese e Tempio ci sono già state. L'Ossese tanti anni fa aveva giocato l'allora Interregionale. Di sicuro parliamo di squadre e di società ambiziose, decise a giocarsi tutto. Solo la prima classificata conquisterà la promozione diretta in Serie D. Le altre dovranno sperare nei playoff.

In coda sembra ormai spacciato il Sant'Elena costretto a giocare tutta la stagione sempre fuori-Quartu. Più soffrono Ferrini, Tortolì, Santa Teresa, ma anche il Villasimius deve riprendere a vincere per allontanarsi dalla zona-rischio. Domenica 8 marzo si gioca con l'Ossese capolista che ospiterà il Buddusò. La Nuorese sarà Uri, il Tempio a Calangianus, l'Ilva ospiterà il Taloro.

