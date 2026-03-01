Gioca alla pari con la capolista della serie C femminile, però trova sulla sua strada un grande portiere che le nega il pareggio. A Momcalieri le apdrone di casa si impongono per 1-0 ma sfforono davvero tanto contro la Women Torres che peraltro perde durante il big match il portiere Deiana per infortunio a una caviglia.

Sin dalle prime battute la squadra sassarese ha provato a proporre il proprio gioco. La prima occasione della sfida porta la firma di Dahine che da buona posizione trova però il grande intervento di Milone che le nega la gioia del gol. Il Moncalieri trova al 9’ la rete del vantaggio con Gueli.

La ripresa si gioca sulla falsariga di quanto visto nel primo tempo. Il Moncalieri resta in dieci per l’espulsione di Ventura. La Women Torres crea qualche occasione ma sua sua strada trova sempre il portiere Milone.

Il tecnico delle rossoblù Emanuele Riu dichiara: «Le ragazze sono state encomiabili. Hanno disputato una gara magistrale riportando in campo tutto ciò che abbiamo preparato in settimana. Abbiamo alzato il baricentro, prendendo campo e costruendo trame di gioco importanti che ci hanno permesso di sfiorare il pari in più occasioni con Loupattij, ma la palla non è voluta entrare. Nonostante l’infortunio di Deiana, che ha lasciato il posto a Carboni bravissima nel farsi trovare pronta fornendo una grande prestazione, le ragazze non si sono scomposte. Con un po’ più di lucidità nell’ultimo passaggio avremmo potuto creare altre due o tre situazioni davvero pericolose».

© Riproduzione riservata