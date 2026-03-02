Tennis, Lorenzo Carboni si qualifica in GreciaIl 20enne algherese supera le qualificazioni nell'Atp Challenger50 di Hersonissos
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lorenzo Carboni si qualifica per l'Atp Challenger50 di Hersonissos (montepremi 56.700dollari).
Sul cemento dell'isola di Creta, il 20enne algherese, numero 439 della classifica mondiale, ha superato con un doppio 6-2 all'esordio la wild card locale Stefanos Schinas, per poi superare 6-2, 7-6(1) nel turno decisivo Luca Potenza (425 Atp).
Sorteggio non semplice per Carboni, che nel primo turno del tabellone principale affronterà la testa di serie numero 2 del torneo, il davisman ellenico Stefanos Sakellaridis (224 Atp).