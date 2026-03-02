Lorenzo Carboni si qualifica per l'Atp Challenger50 di Hersonissos (montepremi 56.700dollari).
Sul cemento dell'isola di Creta, il 20enne algherese, numero 439 della classifica mondiale, ha superato con un doppio 6-2 all'esordio la wild card locale Stefanos Schinas, per poi superare 6-2, 7-6(1) nel turno decisivo Luca Potenza (425 Atp).
Sorteggio non semplice per Carboni, che nel primo turno del tabellone principale affronterà la testa di serie numero 2 del torneo, il davisman ellenico Stefanos Sakellaridis (224 Atp).

