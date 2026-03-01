Promozione, Alghero inarrestabile nel girone BLa capolista Alghero cala il poker a Sassari e vola a +17 sul Bonorva
Nel girone B di Promozione si è disputata la 26ª giornata, che conferma il dominio dell’Alghero. La corazzata guidata da Mauro Giorico si impone 4-1 anche a Sassari contro il Li Punti, centrando il 24° successo stagionale. I giallorossi hanno ora un vantaggio di 17 punti sul Bonorva, fermato sul 2-2 dal Campanedda.
Consolida la terza posizione l’Ozierese, che espugna 1-0 il campo dell’Usinese.
In zona alta, l’Usinese supera 2-0 il Coghinas e lo aggancia al quarto posto in classifica.
Parità per 1-1 tra Luogosanto e Arzachena, mentre il Thiesi conferma il buon momento di forma rifilando un netto 4-1 allo Stintino.
In coda, grande successo per l’Atletico Bono di Celestino Ciarolu, che travolge 6-3 la Macomerese. I padroni di casa volano sul 4-0 grazie alle reti di Stabile (37’), Altobelli (44’), Tanda (6’ st) e Molozzu (8’ st). Gli ospiti accorciano con Favin e Pinto, ma il classe 2009 Nieddu firma il 5-2. Nel finale ancora Pinto per il 5-3, prima del definitivo 6-3 siglato da Solinas.
Prezioso successo esterno (2-0) anche per il Bosa sul campo del Ghilarza. Pioggia di gol, infine, nel 4-4 tra San Giorgio Perfugas e il fanalino di coda Tuttavista.