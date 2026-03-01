Promozione, Terralba nuovo leader del girone ALa squadra di Daniele Porcu vola in vetta dopo il pari del Guspini. Bene Castiadas e Cus Cagliari
Si è completata oggi la nona giornata di ritorno del girone A di Promozione, dopo il netto 6-0 con cui il Terralba aveva superato ieri la Tharros. Un successo che consente alla formazione guidata da Daniele Porcu di prendersi la vetta della classifica, complice il mezzo passo falso del Guspini, fermato sullo 0-0 in casa dal Samugheo.
Sale al terzo posto il Castiadas, che supera 1-0 l’Atletico Cagliari e scavalca la Villacidrese, sconfitta di misura (1-0) sul campo del Cus Cagliari.
Pari per 1-1 tra Selargius e Vecchio Borgo Sant’Elia, che restano rispettivamente al sesto e quinto posto.
In coda, successi fondamentali per Jerzu (1-0 contro il Tonara) e per Ovodda (4-0 contro la Baunese). Cade invece il Pirri, sconfitto 2-1 sul campo dell’Uta.
La cenerentola Freccia Parte Montis perde 1-0 in casa contro l’Arborea.