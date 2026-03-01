La 23esima giornata del campionato di Eccellenza conferma gli equilibri in vetta alla classifica. Le prime della classe non sbagliano e mantengono inalterate le distanze, rendendo sempre più avvincente la corsa al titolo e ai piazzamenti playoff.

Prosegue la marcia della capolista Ossese, che passa di misura sul campo del Santa Teresa Gallura grazie all’1-0 esterno. Decisiva la rete di Tapparello nella ripresa. Un successo pesante che consente ai bianconeri di salire a quota 45. Il Santa Teresa resta in zona playout.

Non perde terreno l’Ilvamaddalena 1903, corsaro per 3-0 a Tortolì. Una prova autoritaria che consolida il secondo posto a quota 43 punti, in coabitazione con la Nuorese, vittoriosa 2-1 al “Frogheri” contro il Villasimius. Nell’Ilva protagonista Kaio Piassi, autore di una doppietta (4’ e 5’), la terza rete è opera di Mondino (72’). Per la Nuorese, la sblocca al 30’ Puddu, nella ripresa al 18’ il pari di Zedda, e al 27’ Manca riporta davanti i barbaricini.

Risponde presente anche il Tempio, che supera 2-1 la Ferrini e si porta a 40 punti, restando agganciato al treno delle prime e mantenendo intatte le ambizioni di alta classifica. Una rete per tempo, nel primo a segno il solito Lemiechevsky, nel secondo raddoppia Zirolia e accorcia le distanza Boi.

Alle spalle delle battistrada, rallenta il Lanusei, sconfitto 5-2 dal Carbonia, che centra un successo spettacolare e sale a 29 punti, rilanciandosi nella corsa salvezza. Primo tempo sontuoso da parte dei ragazzi di Mannu che chiudono in vantaggio per 4-1. Queste le marcature: 7’ Usai (Lanusei), 8’ e 36’ L. Melis, 13’ e 20’ Porcheddu. Nella ripresa i gol di Martins del 4-2 e di Barreneche del definitivo 5-2

Cade anche l’Atletico Uri, battuto 2-1 dal Taloro Gavoi, che conquista tre punti preziosi e si porta a quota 30. Ospiti avanti con Mudrinski, Mameli firma il pari e Lapia il gol del sorpasso.

Importante affermazione esterna per l’Iglesias, che passa 3-1 a Settimo contro il Sant'Elena e aggancia quota 33 punti, rafforzando la propria posizione in zona medio-alta. Per i minerari a segno Cancilieri, Piga e Erbini e per i quartesi Iesu (rete del momentano 1-2)

Pareggio a reti bianche, infine, tra Buddusò e Calangianus 1905: uno 0-0 che muove la classifica di entrambe, ora appaiate a 28 e 30 punti rispettivamente.

