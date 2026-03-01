Si è completata oggi la 26ª giornata del campionato di Serie D, con risultati importanti soprattutto nella lotta per la permanenza in categoria.

Colpo grosso del Latte Dolce, che ha espugnato per 2-0 il campo della vicecapolista Trastevere. Tre punti d’oro che permettono ai sassaresi di salire a quota 34, uscendo dalla zona playout. A sbloccare il risultato, al 36’, è Tokic al termine di un’azione manovrata. Nella ripresa, al 16’, arriva il raddoppio firmato da Fois, che ribadisce in rete una respinta di Lazzarini su tiro di Loru.

Dopo sedici turni di digiuno torna al successo l’Olbia, che si aggiudica per 1-0 il delicatissimo derby contro il Budoni. Decisiva la rete di Daniele Ragatzu al 5’, con una splendida conclusione al volo. Il bomber, però, è stato costretto a lasciare il campo al 51’ per infortunio.

I bianchi restano in terzultima posizione con 24 punti, mentre il Budoni è quintultimo a quota 31.

Le altre gare erano state disputate ieri: il Monastir è stato superato (0-1) in casa dall’Ischia, mentre è terminata a reti bianche la sfida tra Palmese e Costa Orientale Sarda.

