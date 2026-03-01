All’Olbia basta il gol di Ragatzu segnato dopo 6’ per battere il Budoni, aggiudicarsi il derby-salvezza di Gallura, valido per la 9ª giornata di ritorno di Serie D, e ritrovare la vittoria dopo un intero girone di digiuno.

All’andata come al ritorno, si impongono i bianchi. Decisiva al Nespoli questo pomeriggio la rete del capitano, al nono centro in campionato, e una prova di sacrificio, al termine della quale i padroni di casa conquistano i 3 punti, che mancavano dal 26 ottobre e dal derby di Budoni (appunto), e salgono in classifica a quota 24, portandosi a -7 dai biancazzurri e rientrando in corsa per i playout.

Domenica prossima il campionato osserverà un turno di riposo per la Viareggio Cup. Si torna a giocare il 15 marzo: l’Olbia in trasferta a Ischia e il Budoni in casa contro il Montespaccato.

