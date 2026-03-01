La stagione sarda su strada si è aperta a Portoscuso all’insegna dell’intensità e dello spettacolo con il 6° Memorial Orlando Pitzanti, gara che ha richiamato oltre ottanta corridori pronti a sfidarsi su un circuito tecnico di circa 10 chilometri da ripetere sei volte. Ritmo elevato fin dalle prime battute e tempo finale di poco superiore all’ora e un quarto, nonostante il vento abbia reso la competizione ancora più impegnativa.

La corsa si è animata subito con diversi tentativi di allungo, segno di una condizione già brillante per molti atleti. L’azione decisiva ha preso forma a metà gara, quando sette uomini sono riusciti a guadagnare un margine significativo sul gruppo. A comporre il drappello di testa Eros Piras, Gianluca Usai, Dimitri Calabrese, Giovanni Puggioni, Federico Lai e Paolo Morbiato e Ruslan Farci.

Gli inseguitori hanno provato a ricucire lo strappo senza però riuscire a chiudere il gap, rimasto stabile attorno al minuto. Nel finale la gara si è risolta allo sprint: a imporsi con decisione è stato Dimitri Calabrese, autore di una volata potente e precisa. Secondo posto per Giovanni Puggioni, terza piazza per Gianluca Usai.

Nella prova femminile applausi per Ariana Perdisci, capace di distinguersi con una prestazione di grande qualità, rimanendo nel vivo dell’azione fino agli ultimi chilometri e confermando uno stato di forma eccellente.

Ottima anche l’organizzazione dell’evento, che ha garantito sicurezza e fluidità lungo tutto il percorso, offrendo un avvio di stagione entusiasmante per il ciclismo regionale.

