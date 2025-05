Francesco Ceccarelli conquista la seconda edizione del Torneo Open Marina Residence maschile.

Sui campi di Quartu Sant'Elena, l'alfiere del Ct Decimomannu si è aggiudicata il trofeo spuntandola 6-4, 2-6, 10-7 su Jacopo Sanna (Tc Cagliari) negli ottavi di finale, regolando 6-2, 6-4 Tommaso Caddeo (Easy Tennis Quartucciu) nei quarti, approfittando del forfait di Pietro Sole (Quattro Mori Tennis Team) in semifinale e battendo con un doppio 6-4 il compagno di circolo Michele Solinas in finale.

Solinas che, in semifinale, aveva stoppato 6-4, 6-3 Riccardo Carboni (Tc70 Oristano).

Michele Solinas ha perso anche la finale del tabellone di Terza categoria, sconfitto 6-4, 6-2 da Jacopo Sanna. Tra i Quarta, Eugenio Geromino (Tc Villasor) l'ha spuntata 5-7, 6-4, 11-9 in finale su Giuseppe Virdis (Tc Settimo San Pietro).

© Riproduzione riservata