Per la nuova stagione di Serie D, il Monastir conferma Simone Pinna. Arrivato in biancoblù nella stagione 2022-2023, il difensore classe ‘97, ha contribuito alla scalata della società e della squadra vincendo il girone A della Promozione con punteggi record e la Coppa Italia di Promozione nel primo anno.

Quest'anno il salto in Serie D ai playoff, nella partita contro la Vianese sbloccata da un suo perfetto calcio di punizione a metà primo tempo. Pinna, che in Serie D ha già giocato sin dagli inizi della sua carriera all’Olbia (prima di esordire in Serie A col Cagliari e giocare anche in B e C), sarà una delle guide del nuovo gruppo del Monastir con la sua professionalità e il suo grande valore umano prima ancora che calcistico.

«È il mio terzo anno a Monastir-dice Pinna: vuol dire che, assieme agli altri compagni confermati, incarniamo i valori del progetto».

«C’è grande attesa e voglia di ripartire. Ora ci approcciamo alla Serie D con umiltà e voglia di dimostrare, all’esordio per la società in questa categoria, di poter essere ancora protagonisti: mi porto dietro tutti i ragazzi che sono stati con noi in questi due anni e che ci hanno portato a questo traguardo. Per me è un punto di partenza, torno in una categoria che ho fatto sei mesi all’inizio della mia carriera e in un breve passaggio alla COS. Stavolta lo faccio con maggiore esperienza, consapevolezza dei mezzi e voglia di essere sempre professionista, tutti valori che vogliamo estendere al resto della rosa».





