Torna anche quest’anno l’appuntamento con il basket estivo sulla costa sud-orientale della Sardegna. Il 22 e 23 agosto, nella centrale piazza Colombo di Costa Rei, andrà in scena la seconda edizione di “3x3 Costa Rei a Canestro”, torneo organizzato da Alessia Pinna – tra le figure di riferimento dell’Antonianum Quartu Sant’Elena – con il supporto della Fip Sardegna.

L’evento, che abbina competizione sportiva e intrattenimento, si rivolge a diverse fasce d’età: in campo le categorie Pro maschile e femminile, Under 16 e Under 14, sempre in doppia declinazione. In palio, per le squadre vincitrici, l’accesso alle finali regionali del circuito 3x3 FIP, in programma il 24 agosto a Olbia.

Oltre al basket giocato, l’evento offrirà un contorno ricco: street food, musica e animazione accompagneranno le due giornate di gare, con l’obiettivo di trasformare la piazza in un punto d’incontro tra sportivi, appassionati e turisti. Non mancheranno alcune “sorprese” pensate per coinvolgere il pubblico e rendere ancora più viva l’atmosfera del torneo.

