calcio
04 ottobre 2026 alle 12:02
Torneo delle Regioni: lo staff tecnico si presentaAppuntamento martedì prossimo nella sede del comitato regionale Figc-Lnd
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Martedì prossimo, alle ore 18, nella sede del Comitato Regionale Sardegna della FIGC-LND, in via Ottone Bacaredda 47 a Cagliari, saranno presentati gli allenatori, i vice-allenatori e gli staff delle Rappresentative regionali di calcio a 11 che parteciperanno al Torneo delle Regioni 2027, in programma in Sardegna dal 19 al 26 marzo.
Interverranno il presidente del Comitato Regionale Sardegna, Gianni Cadoni, e il direttore tecnico delle Rappresentative, Bernardo Mereu.
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