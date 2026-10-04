Martedì prossimo, alle ore 18, nella sede del Comitato Regionale Sardegna della FIGC-LND, in via Ottone Bacaredda 47 a Cagliari, saranno presentati gli allenatori, i vice-allenatori e gli staff delle Rappresentative regionali di calcio a 11 che parteciperanno al Torneo delle Regioni 2027, in programma in Sardegna dal 19 al 26 marzo.

Interverranno il presidente del Comitato Regionale Sardegna, Gianni Cadoni, e il direttore tecnico delle Rappresentative, Bernardo Mereu.

 

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