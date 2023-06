La grande boxe torna nella piazza principale di Sarroch: domani, a partire dalle 19,30, sul ring allestito a Sa Ruxi, si terrà la 2^ edizione del Trofeo città di Sarroch. La riunione pugilistica prevede l’incrocio interregionale tra alcuni dei migliori pugili sardi, e quelli provenienti da Puglia e Lombardia.

La serata prenderà il via con l’esibizione del settore giovanile dell’Accademia pugilistica Sarroch. Alle 20,30, spazio allo Sparring-io, a seguire gli incontri interregionali. Il tabellone dei match metterà a confronto pugili di assoluto valore: oltre alle giovani promesse dell’Accademia Gabriele Massa (già medaglia di bronzo ai Campionati italiani 2023) e Gabriele Fadda, salirà sul ring un altro sarrochese che non ha bisogno di presentazioni, Marco Russo. La manifestazione di domani sarà l’occasione per vedere salire sul ring anche Sebastiano Argiolas della Boxe Elmas e Ian Arzu: due pugili dal grande futuro, pronti al passaggio tra i professionisti.

Ottavio Martis, presidente dell’Accademia pugilistica Sarroch, analizza le difficoltà di organizzare una riunione pugilistica di questa portata: «Quest’anno non è stato semplice, per questo vogliamo ringraziare i tanti sponsor che hanno contribuito insieme al Comune per rendere possibile questo evento».

