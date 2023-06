Successo di pubblico per la manifestazione di boxe dilettantistica "Pugni in borgata", andata e in scena nel weekend sul quadrato di Campanedda. Gli organizzatori dell’evento, l’Asd Se.Sa Boxing Group Porto Torres, con la collaborazione dell’Asd Campanedda, hanno riportato dopo trent’anni il pugilato nella borgata di Sassari.

Ottima prestazione per il turritano Alessandro Salis della Se.Sa boxing (bronzo alle nazionali junior) che ha superato ai punti il campione regionale Mattia Pisanu della Dynamic Center di Uta, nella categoria Junior. Altro punto di vantaggio per la squadra turritana guidata dai maestri Antonello Loi, Pietro Pintadu e Massimiliano Falchi è quello realizzato da Giuseppe Nardi, nella categoria Youth, che ha battuto Cesare Nardi della Gym Corner Oristano. Il terzo punto è di Samuele Giordo che ha avuto la meglio sul gallurese Alessandro Contu. Tre punti anche per la Gymnasium Boxe Sassari con Daniele Sassu e Mattia Olivieri che hanno superato la prova ai punti contro Andrea Fae e Federico Lisai della Boxe Ozieri Tore Dettori, mentre Graziano Arras ha vinto per squalifica contro Alessandro Secchi della Se.Sa. Per il Team Malodrottu di Olbia e la N.O Academy due vittorie ciascuno.

Risultato positivo anche per la palestra dell’ex campione europeo Simone Malodrottu che ha visto vincere Giuliano Ciaddu contro Lorenzo Mura del Gp Tore Burruni e Pietro Cattaneo su Giuseppe Ladu della Logudoro Boxe. Per la Nord Ovest Academy il match si è concluso a favore di Gabriele Rubattu su Andrea Catogno del Gp Tore Burruni e Salvatore Vacca su Michele Chessa del Team Erittu. Vittoria con giudizio unanime per Giuseppe Bellu della Logudoro Boxe su Federico Robbi della Asd Pugilistica Sassari e Samuel Sommo della Boxing Club Sassari contro Francesco Salis della Se.Sa. Boxing.

