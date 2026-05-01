Due partite al termine del campionato, cinque punti dalla zona playout e uno scontro diretto a meno di 48 ore. Questa è la situazione del Siniscola Montalbo, squadra ancora a caccia della matematica salvezza nel Girone C di Prima Categoria. La squadra di Matzuzzi naviga al dodicesimo posto con 36 punti, appaiata con la Fanum Orosei e a cinque lunghezze di vantaggio sulla Sanverese.

E nella prossima giornata, la 29esima per esattezza, c’è Siniscola-Sanverese. Sfida che potrà dire molto sulle sorti del campionato dei verde azzurri. Al Siniscola basterebbe un pareggio per avere la matematica salvezza. D’altra parte, la Sanverese scenderà in campo con il coltello tra i denti per cercare di evitare a tutti i costi un playout (da capire chi potrebbe essere anche la seconda squadra che affronterà il playout, se San Marco Cabras o Silanus).

Dorgalese

Una salvezza già in tasca e la concreta possibilità di chiudere il campionato nella parte centrale della classifica. La stagione della Dorgalese si avvia verso le battute finali, con le ultime due gare che possono ancora regalare soddisfazioni. I rossoblù di Tendas affronteranno il Bottida in casa il 3 maggio, prima di chiudere in trasferta contro la Bittese il 10 maggio.

Dopo un girone d’andata chiuso al decimo posto, la Dorgalese ha alternato prestazioni buone ad altre meno convincenti. Nonostante qualche passaggio a vuoto, i rossoblù hanno sempre mantenuto una posizione tranquilla, restando lontani sia dalla zona playout sia dalle posizioni di vertice.

Gran parte del merito per la salvezza passa dai gol di Antonio Mesina: l’ex Casale e Cos ha messo a segno 26 reti e occupa attualmente il secondo posto nella classifica marcatori, alle spalle di Marco Pili della Lulese, fermo a quota 34.

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