Novanta minuti per chiudere la stagione regolare, poi sarà tempo di playoff. Domani, sabato,con calcio d’inizio alle 14.30, il Monastir sarà di scena allo stadio Gobato di Pomigliano d’Arco per affrontare la Palmese nell’anticipo dell’ultima giornata del campionato di Serie D. Le altre sarde giocheranno domenica. La formazione guidata da Marcello Angheleddu, già certa della partecipazione agli spareggi pr eventuali ripescaggi in Serie C, va a caccia dei tre punti per consolidare il terzo posto in classifica e presentarsi alla fase decisiva nelle migliori condizioni possibili. Un stagione straordinaria quella dei sard allenati da Marcello Angheleddu, all'eordio in serie D: terzo posto con la conquista dei playoff. Grande attesa per le gare di domenica che cgiudono il campionato. L'unica partita importante per la classifica si gioca a Tertenia con la Cos, già salva, che ospiterà l'Olbia a caccia di punti per guadagnarsi un buon piazzamento in chiave playout. Si gioca anche il derby Latte Dolce-Budoni: la esarde sono già salva e a coronamento di una stagione positiva. Il Latte Dolce occupa il settimo posto, il BudoniBudoni, l'undicesimo, centrato con una serie di successi che hanno rilanciato la squadra di Raffaele Cerbone proprio in questo finale di stagione.

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