Atto finale nel Campionato Regionale Allievi Under 17 stagione sportiva 2025/2026, e a sollevare il trofeo è la Ferrini Cagliari, che supera con un netto 3-0 il Calcio Pirri sul campo comunale di Monastir.

Una finale attesa e combattuta almeno nelle premesse, ma che ha visto la Ferrini imporsi con autorità grazie a una prestazione solida, concreta e ben organizzata in ogni reparto. I ragazzi cagliaritani hanno indirizzato la gara fin dalle prime battute, dimostrando grande maturità e gestione dei momenti chiave del match.

Dopo aver superato le rispettive semifinali playoff, le due squadre si presentavano all’appuntamento pronte a giocarsi il titolo al termine di una stagione intensa. Tuttavia, in campo è emersa con chiarezza la superiorità della Ferrini, capace di colpire nei momenti giusti e di difendere con ordine senza concedere spazi significativi agli avversari.

Grande soddisfazione per società, staff e giocatori, protagonisti di un percorso stagionale brillante che si conclude nel migliore dei modi. Per il Calcio Pirri resta comunque il merito di aver raggiunto la finale e disputato un campionato di alto livello.

Una giornata di sport e calcio giovanile che ha regalato emozioni e confermato il valore del movimento regionale, con tanti giovani talenti pronti a farsi strada nel futuro.

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