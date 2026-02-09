Serie D, Olbia: via libera della Co.Vi.So.DIl club annuncia il superamento dell’istruttoria sulle liberatorie dei tesserati per il pagamento degli stipendi
Buone notizie per l’Olbia Calcio, che passa l’esame della Co.Vi.So.D evitando la penalizzazione in classifica per gli stipendi arretrati dei tesserati.
Con una nota ufficiale il club rende noto che la commissione di vigilanza “ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria relativa al deposito delle dichiarazioni liberatorie”, presentate, com’è noto, il 31 gennaio, documenti che “attestano l’avvenuto pagamento, entro il 31 dicembre 2025, degli emolumenti dovuti a tutti i calciatori e agli allenatori tesserati per la società, in riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2025/2026”.
La nota conclude che “il provvedimento, sottoscritto dal Presidente della Co.Vi.So.D. Dott. Paolo Longoni, certifica il pieno rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa federale in materia di regolarità dei pagamenti verso i tesserati”.