Reagisce solo dopo la prima rete la Women Torres, ma dopo non riesce a fare altrettanto ed esce sconfitta dal campo del Lesmo per 5-2 nel quattordicesimo turno della serie C di calcio femminile.

Le brianzole partone forte e Ferraro dopo 10 minuti sblocca il match da distanza ravvicinata su assist di Butto. La squadra sassarese reagisce immediatamente e Picchirallo sfrutta il lancio di Castronuovo per il pareggio. Gioia di brevissima durata perché due minuti più tardi Ferraro firma il nuovo vantaggio e al 25' realizza la tripletta personale che fissa il 3-1 all'intervallo.

Nel secondo tempo le ragazze di mister Riu con grinta e decisione provano a rimettere sui giusti binari la gara. La prima occasione arriva al 5' con Castronuovo che va vicinissima al 3-2 con una conclusione che sfiora il palo.

Nel momento migliore delle rossoblù Ostini, al 68' segna il 4-1 e al 71' la scatenata Ferraro realizza il poker personale. Al 77' la splendida rete di Loupattij che con un tiro oglie la ragnatela dall'incrocio dei pali per il definitivo 5-2. Nel finale un palo per parte: prima Kubota al 85' dopo una bella imbucata sbatte sul legno e infine Bonsi al 88'. Un ko netto che però andrà preso nel modo corretto dalla Torres, per ripartire dopo la sosta con il piede giusto in vista del delicatissimo derby contro l'Atletico Uri.

TABELLINO

LESMO-WOMEN TORRES 5-2

Marcatrici: 10' p.t., 13' p.t., 25' p.t., 26' s.t. Ferraro (L); 11' p.t. Picchirallo (T); 23' s.t. Ostini (L), 32' s.t. Loupattij (T).



LESMO: Gilardi; Bonsi, Brivio, Malacrida, Galbusera, Caspani, Ferrato, Castelli, Tagliabue, Serio, Butto.

A disposizione: Reina, Randazzo, Dadati, Redaelli, Dell'Oro, Invernizzi, Arosio, Ostini, Tartaglia.

Allenatore: Andrea Ruggeri



WOMEN TORRES: Deiana; Prato, Piras, Sotgiu, Dahine, Billi, Castronuovo, Loupattij, Cocco, Kubota, Picchirallo.

A disposizione: Carboni, Marras, Cossu, Di Lenardo.

Allenatore: Emanuele Riu

