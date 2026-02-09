Con il rinvio della partita della Mercede Alghero e il turno di riposo osservato dall’Astro Cagliari, non cambia la situazione in vetta alla classifica del torneo di Serie B Femminile di basket. Algheresi e cagliaritane rimangono appaiate in testa con 24 punti.

Le gare. Nelle altre 3 partite della settima giornata di ritorno spiccano i successi esterni di Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius, appaiate in terza posizione. Le prime si impongono per 54-72 contro la Fenix Sassari. Ospiti che prendono nella prima parte di gara, arrivando al +16 del 20’ (26-42). Al rientro dal riposo lungo, l’Antonianum aumenta ulteriormente il suo vantaggio, fino al 43-63 del 30’. Negli ultimi 10’, la Fenix accorcia il margine, chiudendo sul -18 della sirena finale. Miglior realizzatrice della gara è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 22 punti. Le selargine, invece, vincono sul campo de Il Gabbiano per 42-66. La prima parte della gara vive sulle ali dell’equilibrio. San Salvatore che allunga nel primo quarto (11-15 al 10’) e quartesi che rispondono nella seconda frazione, chiudendo sul +1 del 20’ (24-23). Nella ripresa arriva la reazione della formazione ospite che si porta sul +12 al 30’ (30-42); ultimi 10’ nel quale prosegue la progressione giallonera e sfida che si chiude sul 42-66 finale. Top scorer della gara è Corongiu, del San Salvatore, con 23 punti. Infine, seconda vittoria stagionale dell’Elmas che batte la Pallacanestro Nuoro per 65-51. Masesi che partono forte e volano sul +27 all’intervallo (43-16 al 20’). Le nuoresi, nella ripresa, accorciano il margine (54-32 al 30’), ma non vanno oltre al -14 della sirena finale. Nelle fila di Elmas è Mura la migliore, con 18 punti a referto. Rinviata a data da destinarsi la gara tra Mercede Alghero e Su Planu.

