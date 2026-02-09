Nicole Correddu, 16 anni, karateka di Sorso, conquista la medaglia d’argento ai Campionati Europei Giovanili di karate 2026 negli under 21 che si sono conclusi a Limassol. La vice campionessa è una delle più grandi speranze dello sport sardo e non solo. Dopo una finale combattuta arriva una medaglia d'argento che potrebbe stare un po' stretta ma che permette all'atleta sarda di continuare la sua corsa verso altri successi.

Studentessa a Sassari nel corso di Scienze Umane, in passato già campionessa italiana della specialità under 16, azzurra in pianta stabile, è salita ancora una volta sul podio (cat +66). Per lei in precedenza anche un terzo posto agli Europei in Georgia e un argento ai Giochi del Mediterraneo giovanili di Olbia. Nicole è allenata fin da bambina dal sorsense Fabio Idini, tecnico della Nazionale. Per l’Italia, il bilancio finale è positivo: 15 medaglie complessive, suddivise in 3 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Nessuna nazione ha fatto meglio in termini di podi conquistati. Solo il numero di titoli ha spinto in cima al medagliere Ucraina e Slovacchia, rispettivamente con quattro ori a testa.

