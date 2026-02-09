Il Castiadas nel girone A della Promozione ha ripreso a vincere travolgendo la Baunese per 5-1.

Soddisfatto l'allenatore Bebo Antinori che adesso si attende una grande prova della sua squadra nel prossimo turno con la Villacidrese, seconda ad un solo punto dalla capolista Guspini e con quattro punti di vantaggio proprio sul Castiadas che quindi deve assolutamente vincere questo scontro diretto per avvicinare nuovamente la vetta.

Domenica Il Castiadas ha vinto e convinto dopo un periodo di troppi pareggi che l'hanno fatta scivolare sino al quarto posto in classifica sempre comunque in zona play off. Col Villacidrese, sabato prossimo, non sarà facile. Sicuramente sarà una grande partita con gli spalti gremiti.

