Inizio di stagione molto positivo per il Badminton della Sardegna. Con i successi colti sabato e domenica in serie A dal Matex Marabadminton Academy che in serie A ha vinto le prime tre giornate di campionato contro il Merano (5-0), contro Le Saette (5-0) e contro Milano (4 a 1), ha fatto molto bene anche la serie B nazionale con risultati importanti.

Il Roth Alghero (neo promossa in serie B nazionale) ha vinto per 3 -2 contro la squadra siciliana del Ludens, perdendo poi con gli Alto Atesini dell'Uberetsch per 0-5.

Ha poi infine perso con Genova per 3-2 incamerando comunque 2 punti grazie ai set vinti.

L'altra società sarda partecipante alla serie B nazionale, la Matex Marabadminton B ha vinto tutte le tre gare giocate: 3- 2 con il Paternò, 5-0 con il Ludens e 5-0 con la società ASAM.

«L'auspicio del Comitato regionale Sardegna- ha detto il presidente Andrea Delpin- è che le due squadre sarde possano agevolmente salvarsi così da poter annoverare già dal prossimo campionato tre squadre sarde in serie B e naturalmente con il Marabadminton in serie A dove già lotta per lo scudetto 2026. Ci sono tutte le condizioni per far bene col Badminton che sta suscitando sempre più interesse fra i giovani».

