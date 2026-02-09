Lo scudetto lo vince la Lorenzoni Brà, l’Amsicora perde la sfida con l’avversaria di sempre. La finale disputata al Pala Record di Bologna è terminata 3-2, dopo gli shoot out, per la squadra piemontese, 1-1 al termine dei tempi regolamentari. La Final Four dell’indoor femminile è iniziata sabato con le semifinali, nella prima la Lorenzoni ha battuto il Cus Torino 3-1, nel prosieguo della serata l’Amsicora ha superato 7-6 l’HC Riva del Garda.

Partita combattuta e incerta ma sempre controllata dalla squadra di Roberto Carta, che dopo lo svantaggio iniziale ha segnato tre reti con Stagno, Di Mauro e Vynohradova. Nella seconda frazione l’HC Riva ha pareggiato, dopo l’intervallo l’Amsicora ha allungato con Di Mauro su rigore e Khilko e in seguito consolidato il vantaggio ancora con Di Mauro e Khilko.

Ieri la finale, l’ennesima contesa tra due squadre perennemente una di fronte all’altra. L’Amsicora campione d’Italia in carica, la Lorenzoni dall’alto dei suoi 22 scudetti indoor (da ieri 23). Fase di studio prolungata, le piemontesi passano in chiusura della prima frazione su corto di Piccolo, Valenti pareggia con Valenti in avvio del secondo quarto.

Dopo tre corti senza esito dell’Amsicora, la partita si accende nell’ultima frazione, entrambe le squadre spingono ma è la formazione cagliaritana la più pericolosa, ma trovano a sbarrargli la strada un’ex, Alina Fadejeva, a difesa della porta della Lorenzoni. I suoi interventi valgono il premio come miglior portiere del torneo.

Il risultato non si schioda dalla parità, decidono gli shoot out. Sbagliano entrambe la prima conclusione, segna Kurovska risponde Vynohradova, l’altro errore in comune chiude la prima serie. Si va ad oltranza, inizia l’Amsicora, non trasforma Vynohradova e trasforma Kurovska, la partita finisce così, con l’esultanza della Lorenzoni per il titolo numero 23. Per l’Amsicora una sconfitta amara, maturata nella lotteria degli shoot out. Resta una piccola consolazione, il premio assegnato a Maryna Vynohradova quale miglior giocatrice. L’avventura nell’indoor continua nelle coppe europee. Il 20 febbraio in Francia, a Lambersart, inizia l’Eurohockey Indoor Club Trophy.

