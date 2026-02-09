Basket, in Serie C nessuno scossone dopo il settimo turno di ritornoLa Sirius Nuoro conferma il primato, +4 su Olimpia Cagliari e Calasetta
Nessun cambiamento in vetta alla classifica dopo la settima giornata di ritorno della Serie C regionale di basket. La Sirius Nuoro conferma il primato imponendosi sul campo della Torres e mantenendo quattro punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici, Olimpia Cagliari e Calasetta, entrambe vittoriose in trasferta.
Successo sofferto per l’Olimpia, che passa a Ozieri grazie a un ultimo quarto da 21-13, mentre Calasetta controlla la gara sul parquet dell’Antonianum. In coda, la Scuola Basket Carbonia supera la Dinamo Sassari conquistando la quarta vittoria stagionale e lasciando la Ferrini, ferma per il turno di riposo, da sola all’ultimo posto. Nel derby sassarese, infine, larga affermazione della Fisiokons Aurea sul campo del Sant’Orsola, risultato che consente alla formazione allenata da Carlo Basoli di consolidare la propria posizione a metà classifica.
Di seguito i tabellini delle gare disputate.
Demones Ozieri-Olimpia Cagliari 73-78
Parziali: 17-18; 21-21; 22-18; 13-21.
Ozieri: Poloni 27, Aisoni, Vasselli 16, Carletti 4, Bittau, Saba, Serra 6, S. Monaco 3, Casu, G. Monaco 17, Fara. Allenatore: Gian Giorgio Cadoni.
Olimpia: Tocco 10, Orrù 1, Di Ciaula 11, Serra 8, Corsi 14, Onnis 13, Sanna 12, Scanu 9. Allenatore: Roberto Zucca.
Arbitri: Nicola Saddi (Quartu Sant’Elena) e Claudia Seu (Quartucciu).
Scuola Basket Carbonia-Polisportiva Dinamo 79-76
Parziali: 21-23; 17-15; 16-23; 25-15.
Carbonia: Miraglia, Messina, Boi 10, Angius 6, Barreiro 8, C. Cancedda 5, Cau 23, Sciascia 2, Putignano 25, F. Cancedda. Allenatore: Michele Matteu.
Dinamo: Zoccheddu, Brunu 4, Iaci, Moscaritolo 18, Pala, Cecchini 7, Re 26, Panai 4, Ganga 4, Cipriano 9, Correddu 1, De Rosas 3. Allenatore: Gabriele Sassu.
Arbitri: Emmylou Mura (Selargius) e Federico Cherchi (Sassari).
Sef Torres-Sirius Nuoro 81-86
Parziali: 28-23; 17-27; 21-13; 15-23.
Torres: Piras, N. Pitirra, Scarpa, Perino, E. Pitirra 8, Giua 5, Calzeghe, Dell’Erba 9, Denti 12, D’Elia 26, Barabino 5, Pompianu 16. Allenatore: Antonio Mura.
Nuoro: Assui 2, Loddo, Piredda, Canu 18, B. Radakovic 7, Zidda, Spina, Puddu 4, V. Radakovic 21, Martis 2, Doglio 9, Galantino 23. Allenatore: Davide Puddu.
Arbitri: Alessandro Cocco e Simone Margaritella (Quartu Sant’Elena).
Sant’Orsola Sassari-Fisiokons Aurea Sassari 64-89
Parziali: 14-27; 28-16; 18-23; 4-23.
Sant’Orsola: Vargiu, Gueye 3, Murru, Angius 3, Bertolini 11, Aroni 8, Camboni, Raffo 11, Peruzzi 11, Casu 11, Cugia, Barabino 2. Allenatore: Luca Ruiu.
Aurea: G. Langiu 15, Desole 21, Sanciu 7, L. Langiu 10, Matta 14, Fumanti 4, Sanna, Usai 4, Salle 14, Fadda, Macciocu. Allenatore: Carlo Basoli.
Arbitri: Riccardo Basso (Elmas) e Cheng Mulargia (Cagliari).
Antonianum-Camping La Salina Calasetta 67-85
Parziali: 14-28; 17-18; 18-28; 18-11.
Antonianum: Corda, Medda, Cogoni, R. Mattana, Ruggeri 18, Malpede 13, Suriano 7, Jordan 12, Pirisi 3, Neri, A. Mattana 12, Tiragallo 2. Allenatore: Antonio Atella.
Calasetta: Amadori 5, Penoni, Romeo 13, Vivi 3, Mpeck, Targonskis, Zucca 16, Werlich 19, Fontana 2, Ranucci 15, Fucka 2. Allenatore: Simone Frisolone.
Arbitri: Emmylou Mura (Selargius) e Mattia Curreli (Assemini).