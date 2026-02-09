Daniel Frasconi e Carolina Cicu si aggiudicano il torneo Open Città di Tempio.

Nel singolare maschile (53 partecipanti), l'alfiere del Tc Terranova, accreditato della prima testa di serie, è entrato in gara in semifinale, superando 6-3, 7-5 il compagno di circolo Andrea Mendola, per poi regolare con un doppio 6-1 in finale Cristian Pilia (Sporting Ct Quartu), che in semifinale l'aveva spuntata 6-2, 1-6, 10-3 sul numero 2 del seeding, Davide Vargiu, terzo esponente del club olbiese.

Anche nel torneo femminile (in 18 al via) la vittoria è andata alla favorita della vigilia, la torresina Carolina Cicu, che ha battuto 6-4, 6-2 la “padrona di casa” Giorgia Spina, per poi superare 6-2, 6-1 la testa di serie numero 2 Giorgia Rosa Rossi (Tc Arzachena), che nel turno precedente aveva avuto la meglio 6-4, 2-6, 10-5 su Irene Sanna (Tc Terranova).

