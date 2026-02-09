Ci sono delle annate calcistiche in cui una squadra riesce a calamitare l'attenzione su di se, guadagnandosi sul campo l'appellativo di "castiga grandi". Nel campionato di Eccellenza 2025/2026 è il Calangianus a meritarselo, visto che al " Signora Chiara" ha battuto squadre del calibro di Nuorese, Iglesias e l'Atletico Uri, oltre al pareggio con la capolista Ilvamaddalena.

Parlando in generale delle cinque rappresentanti della Gallura il bottino finale, nel 5° turno, è stato di 10 punti. Qui va considerato il derby tra Santa Teresa e Buddusò, concluso con la vittoria dei padroni di casa che raggiungono, a quota 24 punti, proprio i diretti avversari. Una posizione comoda ma che non lascia tranquilli, visto che la zona play-out dista appena 1 punto.

In vetta al campionato, come già detto, troviamo Ilvamaddalena, che con 37 punti condivide il il primato con la Nuorese. La formazione di Sandro Acciaro, in vantaggio a Cagliari sulla Ferrini per 0-2 durante la prima frazione, ha subito la veemente reazione della formazione del capoluogo che, agli sgoccioli della sfida (85° e 93°), ha prima ridotto e poi pareggiato lo svantaggio.

Anche il Tempio torna a sorridere e si piazza al quinto posto, l’ultimo utile per i play-off, con 34 punti. Una vittoria, quella degli uomini di Cantara, maturata nella seconda parte dell'incontro grazie alla doppietta del nuovo arrivato Castagnares e al sigillo finale di Dimitrijevic.

