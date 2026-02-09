Non arrivano sorprese nella quinta di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Vincono le prime della classe; in particolare, la capolista CUS Cagliari porta a casa la vittoria numero 17 in altrettante gare giocate.

La Capolista. Il quintetto allenato da Marco Benucci si impone sul parquet del CUS Sassari per 52-65, al termine di 40’ di gioco passati al comando. Vantaggio già in doppia cifra dopo 10’, sul 10-23. Spartito che non cambia nella seconda frazione e si va al riposo sul 27-38. Al rientro in campo nessuno scossone, con il margine tra le due squadre sempre simile (40-50 al 30’), fino alla sirena finale. Miglior realizzatore è Graviano, del CUS Cagliari, con 18 punti messi a referto.

Sul “Podio”. La seconda della classe, il CMB Porto Torres, rimane in scia (sempre a -4 in classifica), superando l’ostico Genneruxi Cagliari (quarta forza del girone assieme all’Astro) per 81-71. Gli ospiti partono bene e vanno sul +6 al 10’ (17-23). I padroni di casa reagiscono e accorciano il margine all’intervallo (41-42 al 20’). Nuovo tentativo di allungo cagliaritano nel corso della terza frazione (53-56 al 30’), prima del break decisivo del CMB Porto Torres negli ultimi 10’, grazie alla vena realizzativa di Sahud, autore a fine gara di 27 punti personali. Consolida la terza posizione Elmas, vittorioso per 86-83 contro la Ferrini. Masesi sempre avanti nel punteggio, senza mai trovare un allungo sopra la doppia cifra (26-24 al 10’, 45-40 al 20’ e 67-61 al 30’). Nel finale i quartesi si avvicinano, ma il quintetto allenato da Giancarlo Bogo tiene la testa, conquistando la tredicesima vittoria stagionale. Della Ferrini è il miglior realizzatore della partita, Murru con 22 punti.

Centro classifica. A 4 lunghezze dalla terza posizione la coppia Genneruxi-Astro. Già detto della sconfitta esterna del quintetto allenato da Gianluca Susini, l’Astro invece rientra dalla trasferta sul parquet della Santa Croce Olbia con una larga vittoria (64-92). La formazione allenata da Carlo Zedda indirizza in proprio favore la partita già all’intervallo (31-47 al 20’), allungando ulteriormente nella ripresa grazie ai 30 punti messi a segno da Salis. In zona playoff, vince anche l’Atletico Cagliari, in rimonta, a Mogoro, per 66-69. I mogoresi cercano la fuga decisiva a metà gara (46-27 al 20’). I cagliaritani si riorganizzano all’intervallo e nel terzo quarto rosicchiano qualche punto (58-44 al 30’), prima del break decisivo negli ultimi 10’. Nell’Atletico Cagliari buona prova di Pandori, autore di 22 punti.

Le altre. Approda con decisione in zona playoff (settima posizione solitaria) il Sinnai, che si sbarazza della SAP Alghero per 101-59. I padroni di casa comandano le operazioni a metà gara (46-38 al 20’), ma è nella ripresa che effettuano il break che chiude la partita. Nel Sinnai è Novelli il migliore, con 21 punti. Infine, bella vittoria casalinga del San Sperate contro Assemini, per 64-48. Dopo 20’ di equilibrio (17-11 al 10’ e 24-25 al 20’), la compagine allenata da Jean Patrick Sorrentino piazza il break nel terzo quarto (43-33 al 30’). Nel finale vantaggio che aumenta ancora, fino al +16 finale. Top scorer della gara è Passa, con 17 punti. Con la settima vittoria stagionale, San Sperate aggancia in ottava posizione in classifica lo stesso Assemini, CUS Sassari e SAP Alghero.

