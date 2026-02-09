Weekend sottotono per le oristanesi impegnate nella sesta di ritorno dei due gironi del torneo di Promozione regionale di calcio. Solo due le vittorie, infatti, nelle sette partite in cui erano impegnate le formazioni provinciali.

Nel girone A, il Terralba F. Bellu perde 2-1 sull’ostico campo dell’Atletico Cagliari e cede il primato al Guspini (a quota 52 punti dopo la vittoria di Tonara per 0-3). Terralbesi ora al terzo posto con 49 punti, superati anche dalla Villacidrese (a 51 punti dopo il successo 3-2 contro l’Ovodda). L’undici allenato da Daniele Porcu era passato in vantaggio nel corso del primo tempo con Andrea Sanna, per poi venir raggiunti nella ripresa dal gol di Caddeo e superati nei minuti di recupero da Pinna. In chiave playoff, passo falso dell’Arborea che cede tra le mura di casa per 2-3 contro la Cannonau Jerzu. Ospiti bravi a recuperare due volte dallo svantaggio (a Orro e Capraro avevano risposto Serra e Guimares) e portare poi a casa la vittoria grazie alla marcatura del neo-entrato Sirigu.

Il quinto posto è ora distante 4 punti; il Vecchio Borgo Sant’Elia ha 36 punti, l’Arborea 32. Proprio i cagliaritani, inoltre, sono stati i giustizieri di giornata della Tharros. Gli oristanesi cadono 2-1 nel fortino del Vecchio Borgo: decisive le reti di Mastropietro e Ghiani; per i biancorossi rete a tempo scaduto di Calaresu. Perde di misura la Freccia Parte Montis, per 1-0, sul campo del Selargius. Fatale ai mogoresi la rete in contropiede di Usai, al 30’ del secondo tempo. Per la Freccia rimane comunque ancora aperta la corsa salvezza. Unico sorriso è quello del Samugheo che nell’anticipo del sabato ha battuto Uta per 3-2. La prima vittoria alla guida della compagine biancorossa di mister Alberto Piras è arrivata grazie alle reti, per i padroni di casa, di Erbì, Gallon e Frau.

Nel girone B il Bosa si impone nella sfida salvezza contro l’Atletico Bono per 2-1. Bosani che si portano a casa l’ottava vittoria stagionale in rimonta: nella ripresa Spano e Unali ribaltano il vantaggio ospite del primo tempo firmato da Molozzu. Sconfitta, invece, per il Ghilarza sul campo del Coghinas (3-2). Ghilarzesi avanti due volte con Nieddu, ripresi e superati nel finale di gara. Ghilarza che rimane al terz’ultimo posto con 18 punti all’attivo.

