Non è cambiata di molto la situazione di classifica nel girone B della Promozione. Il pari dell'Alghero in casa contro lo Stintino ha fatto notizia ma in fondo il Bonorva, secondo della classe, ha risucchiato solo due punti alla capolista, prima della classe con 14 punti di vantaggio sull'avversario.

L'allenatore dei catalani invita i suoi ragazzi a non mollare. «Bisogna ancora fare punti per avere la certezza del salto in Eccellenza». Il Bonorva ha vinto per 1-0 sul Luogosanto, mentre l'Ozierese terza in classifica a 19 punti dai catalani ha solo pareggiato col Thiesi.

Continua la risalita del Coghinas che, grazie al successo sul Ghilarza, conquista il quinto posto e si inserisce con decisione nella corsa playoff. Segnali positivi anche per la Macomerese che, con il netto successo sul San Giorgio Perfugas, riduce ulteriormente il distacco dalla zona spareggi promozione.

Nella parte bassa della graduatoria arrivano segnali incoraggianti per Castelsardo e Bosa. I castellanesi, grazie alla vittoria sul Campanedda, si allontanano dalla zona playout portandosi a +4. Situazione quasi analoga per il Bosa di Tore Carboni che, superando l’Atletico Bono, sale a +3 sulla zona calda. I rossoneri, penultimi, restano invece a dieci punti dalla linea playout, con una situazione sempre più complicata.

Infine, pareggio per il Li Punti che impatta 2-2 contro il Tuttavista e rimane in quintultima posizione, appaiato allo Stintino, protagonista – come detto – dell’importante risultato ottenuto in trasferta contro la capolista Alghero. Con il campionato entrato nella fase decisiva, la lotta per playoff e salvezza si fa sempre più serrata, con numerosi scontri diretti destinati a risultare determinanti.

