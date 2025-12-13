Sono 18 i giocatori convocati da Giancarlo Favarin per la gara esterna con l’Anzio, in programma domani allo stadio Caporuscio di Pontinia per la 16ª giornata di Serie D. Gli stessi del precedente impegno sul campo del Trastevere con in più Buschiazzo, assente domenica scorsa per problemi di salute (malanni di stagione).

Da vedere come il tecnico gestirà gli acciacchi di alcuni dei suoi uomini, attesi dall’ultima trasferta del 2025, nonché penultima partita dell’anno e del girone di andata, che si chiuderà sabato prossimo col derby casalingo con la Costa Orientale Sarda. La squadra è partita questo pomeriggio per Roma, nella consapevolezza che il match con la quartultima della classe può essere l’occasione buona per ritrovare un successo che manca dal 26 ottobre e allungare sulla zona calda, che, con 19 punti, dista oggi solo due lunghezze.

Per la cronaca, nello scorso campionato l’Anzio vinse all’andata, proprio in casa, 2-1 in rimonta (a segno per i bianchi De Grazia), mentre al ritorno al Nespoli si impose l’Olbia 3-2 con reti di Rizzo, Buschiazzo e De Grazia.

I convocati

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Buschiazzo, Congiu, Moretti, M. Perrone, Petrone.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Fiorletta, Islam, Mameli, Saggia.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.

Squadre in campo alle 14.30: Anzio-Olbia sarà diretta dall’arbitro Vittorio Palma della sezione di Napoli, assistito da Giacomo Ginanneschi (Grosseto) e Jonathan Alexander Lanz (Bolzano).

