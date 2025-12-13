Sono stati sorteggiati i cinque tabelloni finali dei Campionati Assoluti sardi di tennis in corso di svolgimento sui campi in green set del Tc Terranova di Olbia.

Nel singolare maschile (160 partecipanti), le teste di serie sono Nicola Porcu (1), Niccolò Dessì (2), Matteo Mura (3), Luigi Corrias (4), Leonardo Mazzucchelli (5), Lorenzo Rocco (6), Alberto Sanna (7), Mattia Secci (8), Daniel Frasconi (9), Mauro Testa (10), Samuele Porcu (11), Davide Vargiu (12), Mauro Spanu (13), Leonardo Franzinu (14), Andrea Mendola (15) e Giovanni Bella (16).

Sono 50 le iscritte al singolare femminile, con un entry list che vede in prima fila Barbara Dessolis (1), Marcella Dessolis (2), Carolina Cicu (3), Roberta Sechi (4), Aurora Deidda (5), Eleonora Baroni (6), Alessandra Pezzulla (7) ed Eleonora Atzei (8).

Nel doppio maschile in corsa 22 coppie, con teste di serie Nicola Porcu/Lorenzo Rocco (1), Leonardo Mazzucchelli/Luigi Corrias (2), Matteo Mura/Alberto Sanna (3), Samuele Porcu/Mauro Spanu (4), Andrea Mendola/Daniel Frasconi (5), Christian Musselli/Davide Vargiu (6), Leonardo Franzinu/Francesco Ceccarelli (7) e Gioele Tedde/Renzo Mancini (8).

Dodici le coppie del doppio femminile: Marcella Dessolis/Barbara Dessolis (1), Camilla Monni/Aurora Deidda (2), Carolina Cicu/Marta Mura (3) e Diletta Rasenti/Giorgia Rosa Rossi (4).

Doppio misto a 24 coppie, con teste di serie Barbara Dessolis/Nicola Porcu (1), Marcella Dessolis/Lorenzo Rocco (2), Ludovica Mazzucchelli/Leonardo Mazzucchelli (3), Matteo Mura/Marta Mura (4), Alessio Di Martino/Aurora Deidda (5), Luigi Corrias/Giulia Mura (6), Giulia Russu/Daniel Frasconi (7) e Andrea Mendola/Giorgia Rosa Rossi (8).

© Riproduzione riservata