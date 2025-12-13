Domani, in occasione di Alghero–Campanedda, match del girone B del campionato di Promozione regionale in programma alle 15 sul sintetico del Pino Cuccureddu di Maria Pia, lo sport farà bene non solo al fisico.

Il gruppo ultras Testardi Catalani, in collaborazione con l'Alghero calcio e la Caritas della Diocesi di Alghero-Bosa, da sempre vicino alla città e sensibile ai temi sociali, promuove una raccolta alimentare solidale destinata alla Caritas algherese, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà.

L'Alghero sostiene con convinzione questa iniziativa, riconoscendone il forte valore umano e comunitario. La partita di domani sarà dunque non solo un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione per trasformare la passione per i colori giallorossi in un gesto concreto di vicinanza e generosità.

«Invitiamo tutti i tifosi dell’Alghero, così come i sostenitori del Campanedda, a partecipare portando generi alimentari non deperibili. Un piccolo contributo da parte di ciascuno può fare una grande differenza», dichiara la dirigenza algherese che «ingrazia i Testardi Catalani per l’impegno e la dedizione e invita tutta la comunità sportiva a unirsi in questo importante gesto di solidarietà».

Il punto di raccolta sarà allestito all’ingresso dello stadio, vicino al chiosco bar in legno, e sarà attivo dalle 14 alle 17.30, in concomitanza con l’evento, come previsto dall’iniziativa “Un coro di solidarietà”.

